Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед прокомментировал свою игру и умение тренера влиять на матч по ходу встречи.

В матче третьего тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встречался с Лестером. "Красные дьяволы" одержали победу (2:0), а Генрих Мхитарян отметился голевым пасом на Маркуса Рашфорда.

"Я снова отдал голевую передачу на одного из партнеров. Очень рад этому. Благодарен своим товарищам по команде, что реализуют возможности, которые я пытаюсь создавать. Буду продолжать в том же темпе, надеюсь, дальше я буду забивать еще больше голов и отдавать больше ассистов", — прокомментировал свою игру на старте сезона Мхитарян.

Также экс-игрок Шахтера рассказал о том, как Жозе Моуриньо влияет на игру своей команды благодаря удачным заменам (Лестеру оба гола забили вышедшие на замены Рашфорд и Феллаини, а Лингард отдал голевой пас, — прим.).

"Это не первая игра, когда Жозе делает замены, а и они срабатывают на 100%. Очень рад, что вышедшие по ходу игры футболисты помогают команде забивать голы и побеждать", — цитирует Мхитаряна официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Отметим, что на счету Генриха уже пять ассистов после трех проведенных матчей в АПЛ. В прошлом сезоне он отметился всего четырьмя голевыми передачами во всех турнирах.