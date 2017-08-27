Англия

Бывший вратарь сборной Англии Роберт Грин заключил контракт с Хаддерсфилдом.

Новичок Премьер-лиги усилился опытным 37-летним вратарем, подписав с Грином однолетнее соглашение.

Ранее голкипер разорвал контракт с Лидсом по согласию сторон, после чего вновь вернулся в команду АПЛ.

В высшем дивизионе Англии Грин провел более 600 матчей, выступая за Норвич, Вест Хэм и КПР.

Тем не менее, больше всего болельщикам Грин запомнился своими неудачными действияи на чемпионате мира-2010 в ЮАР.

Тогда после успешного сезона в Вест Хэме Роберт занял место основного вратаря в сборной Англии, однако в первом же матче группового этапа пропустил досадный гол от сборной США.

Пропущенный от Клинта Демпси мяч впоследствии не позволил "трем львам" праздновать победу в поединке (1:1), и помешал выйти из группы с первого места, что привело к их дуэли со сборной Германии в 1/8 финала, которая завершилась победой немцев со счетом 4:1. Примечательно, что занявшая первую строчку в группе сборная США вышла на Гану, от которой также вылетела, уступив 1:2.

Самого Грина уже во втором поединке против Алжира в рамке сменил Дэвид Джеймс. На этом карьера Роберта в сборной Англии обидным образом завершилась.