Англия

Главный тренер "ирисок" Рональд Куман подчеркнул важность приобретения нападающего до закрытия трансферного окна.

В 3 туре АПЛ Эвертон на выезде уступил Челси со счетом 2:0. После поединка главный тренер мерсисайдцев дал интервью, в котором рассказал о необходимости укрепления состава.

"Нам нужно подписать по крайней мере еще два игрока этим летом", — сказал голландец.

"Тем не менее, наиболее важно – приобрести нападающего. Сейчас я не хочу называть никаких имен, но, если мы подпишем форварда, это будет лишь тот человек, который сможет нас усилить".

По слухам, Эвертон рассматривает возможность приобретения Диего Косты у Челси. Также сообщалось об интересе "ирисок" к страйкеру Лестера Джейми Варди.