Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте снова намекнул, что клубу нужны новички до закрытия трансферного окна.

Антонио Конте не устает напоминать, что Челси нуждается в усилении и снова рассказал, что ожидает новичков до закрытия трансферного окна.

"Мы хорошо знаем, что трансферное окно закрывается через четыре дня. Но я думаю, что клуб очень старается улучшить команду", — говорит Конте.

"Клуб знает очень хорошо, что нам необходимо улучшить состав, в том числе и из-за того, что нам предстоит сыграть в четырех турнирах в этом сезоне и мне нужно проводить ротацию игроков во всех этих турнирах. Но для этого нужно больше игроков", — приводит слова Конте Sky Sports.

Отметим, что сегодня Челси без особых проблем переиграл Эвертон (2:0).