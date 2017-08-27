Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг интересен наставнику "лис".

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг до конца летнего трансферного окна может стать игроком Лестера. Как сообщает Mirror, "лисы" ищут футболиста для усиления обороны и хотят подписать согашение с 27-летним англичанином.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" готовы продать Смоллинга за 8,5 млн фунтов.

Действующий контракт Криса с МЮ рассчитан до лета 2019 года.

В прошлом сезоне Смоллинг сыграл за команду Моуриньо в АПЛ 17 матчей.