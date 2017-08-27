Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг интересен наставнику "лис".
Крис Смоллинг, Getty Images
27 августа 2017, 19:55
Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг до конца летнего трансферного окна может стать игроком Лестера. Как сообщает Mirror, "лисы" ищут футболиста для усиления обороны и хотят подписать согашение с 27-летним англичанином.
Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" готовы продать Смоллинга за 8,5 млн фунтов.
Действующий контракт Криса с МЮ рассчитан до лета 2019 года.
В прошлом сезоне Смоллинг сыграл за команду Моуриньо в АПЛ 17 матчей.