Англия

Легендарный защитник "красных дьяволов" Рио Фердинанд поделился своим мнением о звездном нападающем Златане Ибрагимовиче.

На неделе Юнайтед подписал со шведом годичный контракт, предоставив Ибрагимовичу шанс проявить себя после возвращения от травмы.

По мнению Рио Фердинанда, присутствие в команде Златана важно не только с футбольной, но и с психологической точки зрения.

"Я думаю, Ибрагимович очень важен для Рашфордов и Мартиалей, так как он выиграл больше, чем кто-либо в этом составе".

"В тяжелые моменты, которые наступят в январе и феврале, когда все устанут и будут на гране срыва, необходим такой человек, как Златан, который выйдет на первый план и возьмет все под контроль".

"Ибрагимович поможет партнерам по команде оставаться спокойными и всегда подскажет молодым игрокам, что им нужно делать", — подытожил Рио.

Ранее Златан Ибрагимович рассказал о том, что Ромелу Лукаку просил у него разрешения взять 9 номер.