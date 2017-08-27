Англия

Тоттенхэм не сумел переиграть Бернли

Тоттенхэм потерял два пункта в концовке матча с Бернли (1:1).

Харри Кейн, ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм упустил победу над Бернли в самой концовке матча. Ничью "бордовым" принес Крис Вуд на 90-й минуте игры. Тоттенхэм – Бернли 1:1

Голы: Алли, 49 — Вуд, 90 Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис – Дембеле (Санчес, 90), Дайер – Сон (Сиссоко, 70), Алли, Эриксен (Уинкс, 88) – Кейн Бернли: Хитон – Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд – Гудмундссон (Вуд, 57), Корк, Дефур (Вествуд, 81), Брэйди – Эрфилд – Воукс (Барнс, 57).