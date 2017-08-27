Англия

Бек "шпор" Кевин Виммер в ближайшее время покинет свой нынешний клуб.

Длительные переговоры Стока с Тоттенхэмом, похоже, все же увенчались успехом.

Еще на начальном этапе "шпоры" потребовали за Виммера 15 млн фунтов, однако тогда "гончары" не хотели спешить и пытались сбить цену на игрока.

Как сообщает The Telegraph, в итоге Сток Сити согласился заплатить за защитника требуемую лондонцами сумму.

В понедельник австриец пройдет медобследование, после чего подпишет с "гончарами" контракт.

В прошлом сезоне Виммер сыграл всего 5 матчей в АПЛ.