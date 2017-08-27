Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер прокомментировал поражение от Ливерпуля.

В центральном (по вывеске) матче 3-го тура АПЛ встретились Ливерпуль и Арсенал. Подопечные Клоппа поиздевались над командой Венгера (4:0).

"Матч не входит ни в какие рамки. Арсенал оказался слишком легким соперником для Ливерпуля. Это поражение очень трудное психологически. Это катастрофа. После такого матча нужно отстраниться от эмоций. Нужно проанализировать причины поражения. Недавно мы хорошо выглядели в важных матчах, вот почему это поражение особенно разочаровывает", — заявил Венгер в комментарии BBC Sport.

Смотрите видеообзор поединка Ливерпуль — Арсенал: