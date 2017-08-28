Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что английским клубам еще многое предстоит доказать, дабы Премьер-лига называлась лучшей из лучших.

По мнению испанского специалиста, назвать английскую Премьер-лигу сильнейшей в Европе можно будет лишь тогда, когда местные клубы будут демонстрировать большие успехи на международной арене.

"Я знаю, что вы хотите от меня услышать: "АПЛ – самая сильная, поздравляю". Могу лишь сказать, что Прмьер-лига – самая популярная", — начал Гвардиола.

"Естественно, чемпионат Англии сложный, невероятно тяжелый. Но я бы не сказал, что играть на Сантьяго Бернабеу, Камп Ноу, в Бильбао или в Севилье — легче".

"В последние 10 лет испанские клубы доминируют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, постоянно участвуя на решающих стадиях этих соревнований. Севилья выиграла Лигу Европы трижды подряд".

"Премьер-лига станет лучшей тогда, когда пять клубов, которые сейчас играют в Лиге чемпионов, смогут доходить до последних этапов этого турнира".

"После этого я скажу, что АПЛ – сильнейший чемпионат. Необходимо сделать шаг вперед", — подытожил Пеп.

Последним английским клубом, который играл в финале Лиги чемпионов, был Челси. В 2012 году "синие" со счетом 2:1 обыграли в решающем поединке Баварию, выиграв кубок.

С тех пор финалистами Лиги чемпионов 6 раз становились испанские команды (Реал, Барселона и Атлетико), и по два раза команды из Германии (Боруссия и Бавария) и Италии (Ювентус).