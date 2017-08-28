Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо верит в центрбека команды Фила Джонса.

25-летний Джонс мощно начал нынешний сезон. В первых трех поединках АПЛ он выходил в основном составе рядом с другим центральным защитником Эриком Байи, при этом данный дуэт сумел удержать ворота "красных дьяволов" на замке во всех матчах.

Очевидно, что под началом Жозе Моуриньо у Фила есть все шансы построить яркое будущее в МЮ.

"Потенциально Джонс – очень хороший игрок. Он все еще продолжает многому учиться, однако в течение долгих лет играть ему мешали травмы", — начал Жозе.

"Сейчас Фил пожаловался на боль в лодыжке. Он тот тип игрока, о котором постоянно должны заботиться медицинская служба и тренер по физподготовке. Джонс должен много работать в спортзале для того, чтобы быть менее травматичным, а также получать отдых в нужные моменты".

"Если нам удастся оградить его от повреждений, мы получим замечательного футболиста. В нем есть все то, что я ценю в центральных защитниках", — сказал португальский специалист.

В нынешнем сезоне у Моуриньо достаточно большой выбор центральных защитников. Примечательно, что приобретенный за 40 млн фунтов Виктор Линделеф не попадал в заявку на два из трех матчей "красных дьяволов" в АПЛ. Дорогостоящему новичку Жозе предпочел Криса Смоллинга.