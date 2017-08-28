Англия

Бывший игрок Ливерпуля Джейми Каррагер раскритиковал "канониров" после разгромного поражения на Энфилде.

В поединке 3-го тура АПЛ Арсенал безвольно уступил на выезде Ливерпулю со счетом 0:4.

По мнению Каррагера, ныне работающего экспертом на британском телевидении, проблема "канониров" заключается в отсутствии необходимых перемен на тренерском мостике.

"В прошлом году я назвал Арсенал "трусами", после чего на меня посыпалось множество гневных комментариев. Мне сказали, что по телевизору так выражаться нельзя, но я скажу это еще раз: "Арсенал – трусы"".

"Наблюдение за "канонирами" напоминает многократный просмотр одного и того же фильма. В Арсенале по-прежнему боятся отправить в отставку Венгера. Несомненно, он легендарный менеджер, но тренера должны когда-то меняться".

"Я прекрасно отношусь к Венгеру, но, если команда не дает результат, то на тренерском мостике должны произойти перемены", — сказал Каррагер.

Ранее Каррагер предположил, что в нынешнем сезоне работы лишится тренер Челси Антонио Конте.