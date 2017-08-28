Англия

"Красные дьяволы" сделали попытку приобрести полузащитника Реала Гарета Бэйла.

Манчестер Юнайтед может в очередной раз взорвать трансферный рынок, приобретя звездного полузащитника "королевского клуба" Гарета Бэйла.

Как сообщает Express, "красные дьяволы" предложили Реалу 92 млн фунтов за переход валлийского хавбека.

В Манчестере надеются, что яркая игра Марко Асенсио в последних матчах может побудить мадридцев предоставить испанцу шанс стать игроком основного состава, при этом приблизив сделку по продаже Бэйла.

В свое время "бланкос" приобрели Гарета за 86 млн фунтов, потому для них предложение от МЮ – это еще и шанс заработать.

В нынешнем сезоне Бэйл успел отметиться забитым голом в матче 1-го тура Ла Лиги против Депортиво (3:0).