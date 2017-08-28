Англия

"Лисы" продолжают в борьбу за защитника Вест Бромвича Джонни Эванса.

Нынешним летом Лестер уже предпринимал попытку заполучить ирландского бека, предложив за 29-летнего Эванса 10 млн фунтов.

Вест Бромвич, оценивший своего игрока в три раза дороже, тут же ответил отказом, однако сейчас "лисы" вернулись с более выгодным предложением.

Как сообщает BBC, Лестер готов заплатить за Джонни Эванса 23 млн фунтов, что куда ближе к требуемой Вест Бромом сумме.

Конкурентом "лис" в борьбе за защитника является Манчестер Сити, однако горожане предлагают за игрока 18 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Вест Бромвич планирует заменить Эванса защитником Ливерпуля.