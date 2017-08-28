"Канонирам" скоро поступит заманчивое предложение по чилийскому нападающему.
Алексис Санчес, Getty Images
28 августа 2017, 17:09
Манчестер Сити намерен приобрести нападающего Арсенала Алексиса Санчеса в летнее трансферное окно.
Как сообщает Goal со ссылкой на Daily Star, "горожане" готовы выложить за чилийца 70 миллионов фунтов и защитника Джейсона Денайера.
Сообщается, что на вырученные от трансфера срадства Венгер вновь попытается подписать Тома Лемара.
Напомним, что накануне Алексис Санчес вернулся в состав Арсенала в матче против Ливерпуля (0:4).