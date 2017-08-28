Англия

"Канонирам" скоро поступит заманчивое предложение по чилийскому нападающему.

Манчестер Сити намерен приобрести нападающего Арсенала Алексиса Санчеса в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal со ссылкой на Daily Star, "горожане" готовы выложить за чилийца 70 миллионов фунтов и защитника Джейсона Денайера.

Сообщается, что на вырученные от трансфера срадства Венгер вновь попытается подписать Тома Лемара.



Напомним, что накануне Алексис Санчес вернулся в состав Арсенала в матче против Ливерпуля (0:4).