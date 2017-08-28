Англия

Атакующий полузащитник Челси Жереми Бога проведет этот сезон на правах аренды за Бирмингем Сити.

Челси подписал новый трехлетний контракт со своим полузащитником Жереми Бога и отправил француза в годичную аренду в Бирмингем.

После пяти матчей команда Гарри Реднаппа занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав четыре очка.

Прошлый сезон 20-летний Бога провел на правах аренды на Гранаду, где забил два гола и отдал одну результативную передачу в 26 матчах Ла Лиги.