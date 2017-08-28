Англия

Полузащитник РБ Лейпциг Наби Кейта со следующего сезона будет выступать за Ливерпуль.

Лейпциг и Ливерпуль согласовали трансфер Наби Кейта, который состоится следующим летом, сообщает BBC.

По информации источника, "красные" заплатят за 22-летнего хавбека 48 миллинов фунтов – именно такая сумма отступных в контракте хавбека.

Для Ливерпуля покупка Наби Кейта станет самой дорогой в истории клуба с того момента, как в клуб приобрел Энди Кэрролла за 35 миллионов фунтов.

Отметим, что Кейта выступает за РБ Лейпциг с лета 2016 года и сумел стать одним из лидеров клуба.