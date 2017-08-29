Англия

Нападающий "красных" Дивок Ориги может быть включен в сделку по трансферу хавбека Монако Тома Лемара.

Накануне Ливерпуль начал активные переговоры с монегасками относительно приобретения хавбека французской команды Лемара.

Первые два предложения от мерсисайдцев были отвергнуты Монако, однако "красные" еще раз попытаются договориться, использовав при этом своего игрока.

Как сообщает The Telegraph, монегаскам интересен нападающий Ливерпуля Дивок Ориги, и именно этим английский клуб намерен воспользоваться. По информации источника, мерсисайдцы надеются, что включение в сделку бельгийского бомбардира поможет осуществить трансфер Тома Лемара.

"Красные" рассматривают как вариант с уходом Ориги в аренду, так и полноценную продажу нападающего.

В нынешнем сезоне Лемар успел отметиться 4 голевыми передачами в Лиге 1. На счету Ориги всего один выход на замену в АПЛ, который не увенчался результативными действиями.