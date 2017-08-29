Англия

Полузащитник Хайдука Никола Влашич в ближайшее время станет игроком "ирисок".

19-летний полузащитник впечатлил главного тренера ливерпульского клуба Рональда Кумана во время квалификационных матчей Лиги Европы между Эвертоном и Хайдуком.

Как сообщает BBC, английский клуб готов заплатить за Влашича 10 млн евро и планирует оформить сделку уже в ближайшее время.

Никола может с успехом закрывать как зону в центре поля, так и играть ближе к атаке.

В нынешнем сезоне Влашич уже успел забить 2 гола в 5 поединках чемпионата Хорватии.