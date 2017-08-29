Полузащитник Хайдука Никола Влашич в ближайшее время станет игроком "ирисок".
Никола Влашич против Бена Чилуэлла, Getty Images
29 августа 2017, 06:58
19-летний полузащитник впечатлил главного тренера ливерпульского клуба Рональда Кумана во время квалификационных матчей Лиги Европы между Эвертоном и Хайдуком.
Как сообщает BBC, английский клуб готов заплатить за Влашича 10 млн евро и планирует оформить сделку уже в ближайшее время.
Никола может с успехом закрывать как зону в центре поля, так и играть ближе к атаке.
В нынешнем сезоне Влашич уже успел забить 2 гола в 5 поединках чемпионата Хорватии.