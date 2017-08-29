Англия

Легендарный нападающий Арсенала Иан Райт считает, что главного тренера команды Арсена Венгера пора отправлять в отставку.

В 3-м туре АПЛ Арсенал на выезде был нещадно бит Ливерпулем со счетом 0:4, что подняло новую волну критики в адрес наставника "канониров" Арсена Венгера.

Среди прочих о нежелании видеть француза у руля команды высказался и бывший форвард лондонцев Иан Райт.

"Почему Арсенал не может приобрести необходимых игроков? Ответственность за это несет Венгер" – начал Райт.

"Я хотел бы ухода Венгера из Арсенала. Он больше не способен мотивировать футболистов, я просто не верю в это. В данный момент отставка была бы здравым решением, лучшим для него самого".

" Это сущий кошмар! Что он теперь собирается делать? Из-за него команда не играла годами", — подытожил Иан.

Ранее о необходимости увольнения Венгера из Арсенала высказался бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер.