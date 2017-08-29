Англия

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с Ливерпулем.

В 3-м туре чемпионата Англии "канониры" на выезде были биты мерсисайдцами с разгромным счетом 4:0.

По итогам поединка хавбек Арсенала Аарон Рэмси признал, что его команде необходима встряска.

"Мы очень разочарованы той игрой, которую продемонстрировали на Энфилде. Хотим извиниться перед нашими болельщиками", — сказал Аарон.

"Нам необходимо что-то менять, если в этом году мы хотим быть конкурентоспособными".

"Ливерпуль продемонстрировал, что должна иметь команда для борьбы за победу в Премьер-лиге. Если мы также хотим претендовать на чемпионский титул, нужно что-то делать", — подытожил валлиец.

Сам Рэмси в поединке с Ливерпулем был заменен в перерыве на Франсиса Коклена.

Следующий поединок в АПЛ Арсенал проведет 9-го сентября дома против Борнмута.