Англия

Полузащитник Баварии Ренату Санчеш может продолжить свою карьеру в Суонси.

Нынешним летом Ренату Санчеш, скорее всего, покинет Баварию в поисках игровой практики.

Как сообщает WalesOnline, игрока в своем составе хочет видеть Суонси. Более того, по информации издания, валлийский клуб является серьезным претендентом на 20-летнего хавбека и уже вступил в переговоры с мюнхенцами.

Ранее главный тренер Баварии Карло Анчелотти заявил, что Санчеш волен покинуть клуб, если он сам этого хочет.

Вероятнее всего, Суонси попытается взять португальца в аренду.