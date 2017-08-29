Англия

Защитник Тоттенхэма Кевин Виммер перебрался в Сток Сити.

Виммер поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным на пять ближайших сезонов. Об этом сообщает официальный сайт Сток Сити.

Также пресс-служба клуба информирует о том, что за трансфер защитник Тоттенхэм получил 18 миллионов фунтов.

✍️ Say hello to @kevinwimmer27, who has today joined #SCFC from @SpursOfficial on a five year deal for a fee worth £18m



🔴⚪️ pic.twitter.com/4eeMYsSCvM — Stoke City FC (@stokecity) 29 августа 2017 г.

Виммер стал седьмым новичком "гончаров" в это межсезонье. Ранее команда усилилась Дарреном Флетчером, Джошем Тимоном, Куртом Зума, Мартинсом Инди, Максимом Чупо-Мотингом и Хесе Родригесом.