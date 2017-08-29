Защитник Тоттенхэма Кевин Виммер перебрался в Сток Сити.
Кевин Виммер, фк сток сити
29 августа 2017, 12:25
Виммер поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным на пять ближайших сезонов. Об этом сообщает официальный сайт Сток Сити.
Также пресс-служба клуба информирует о том, что за трансфер защитник Тоттенхэм получил 18 миллионов фунтов.
Виммер стал седьмым новичком "гончаров" в это межсезонье. Ранее команда усилилась Дарреном Флетчером, Джошем Тимоном, Куртом Зума, Мартинсом Инди, Максимом Чупо-Мотингом и Хесе Родригесом.