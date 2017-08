Виммер поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным на пять ближайших сезонов. Об этом сообщает официальный сайт Сток Сити.

Также пресс-служба клуба информирует о том, что за трансфер защитник Тоттенхэм получил 18 миллионов фунтов.

✍️ Say hello to @kevinwimmer27, who has today joined #SCFC from @SpursOfficial on a five year deal for a fee worth £18m



🔴⚪️ pic.twitter.com/4eeMYsSCvM