В ближайшее время форвард Арсенала Алексис Санчес может перебраться в Манчестер Сити.
АЛЕКСИС САНЧЕС, GETTY IMAGES
29 августа 2017, 12:45
"Горожане" готовятся предложить Арсеналу за Санчеса своего футболиста Рахима Стерлинга, а также определенную сумму денег. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что Гвардиола все лето надеялся переманить чилийца, несмотря на отказ "канониров" продавать игрока.
Отметим, что Гвардиола работал с Санчесом в Барселоне.
Ранее Алексис отклонил несколько предложений Арсенала по поводу продления действующего соглашения.