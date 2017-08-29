Англия

В ближайшее время форвард Арсенала Алексис Санчес может перебраться в Манчестер Сити.

"Горожане" готовятся предложить Арсеналу за Санчеса своего футболиста Рахима Стерлинга, а также определенную сумму денег. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Гвардиола все лето надеялся переманить чилийца, несмотря на отказ "канониров" продавать игрока.

Отметим, что Гвардиола работал с Санчесом в Барселоне.

Ранее Алексис отклонил несколько предложений Арсенала по поводу продления действующего соглашения.