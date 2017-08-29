В последние дни трансферного окна в Англии может состояться громкий обмен.
АЛЕКСИС САНЧЕС, GETTY IMAGES
29 августа 2017, 14:40
Ранее стало известно, что Ман Сити намеревается предложить Арсеналу за Алексиса Санчеса определенную сумму денег и полузащитника Рахима Стерлинга.
Теперь же Independent сообщает, что "канониры" хотят видеть в своей команде не Стерлинга, а Серхио Агуэро. Именно аргентинца Арсенал потребовал включить в сделку.
Ответ "горожан" пока что неизвестен, но переговоры идут полным ходом.
У Санчеса остался всего год контракта с Арсеналом, тогда как у Агуэро в Сити есть проблемы с игровой практикой.