Англия

В последние дни трансферного окна в Англии может состояться громкий обмен.

Ранее стало известно, что Ман Сити намеревается предложить Арсеналу за Алексиса Санчеса определенную сумму денег и полузащитника Рахима Стерлинга.

Теперь же Independent сообщает, что "канониры" хотят видеть в своей команде не Стерлинга, а Серхио Агуэро. Именно аргентинца Арсенал потребовал включить в сделку.

Ответ "горожан" пока что неизвестен, но переговоры идут полным ходом.

У Санчеса остался всего год контракта с Арсеналом, тогда как у Агуэро в Сити есть проблемы с игровой практикой.