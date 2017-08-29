Англия

Кардифф Сити отказался продавать нападающего молодежной сборной Дании Кеннета Зохоре в Эвертон за 33 миллиона евро.

Предложенные Эвертоном 33 миллиона евро за нападающего Кардифф Сити Кеннета Зохоре "синие птицы" отвергли – сообщает ВВС.

Тренер Кардиффа, идущего на первом месте в Чемпионшипе после пяти побед в пяти турах, Нил Уорнок заявил, что перед командой стоит задача завоевать путевку в Премьер-лигу, поэтому валлийцы не собираются продавать своих лучших футболистов.

В минувшем сезоне Зохоре в 29-ти матчах за Кардифф забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате. В нынешнем сезоне на счету датчанина один гол в пяти матчах.