Англия

Ливерпуль отказался продать своего центрального защитника Мамаду Сахо в Кристал Пэлас.

Ливерпуль отклонил третье предложение от Кристал Пэлас о покупке центрального защитника Мамаду Сахо, информирует Sky Sports.

"Орлы" предлагали за 27-летнего француза 22 миллиона фунтов плюс три миллиона фунтов в качестве бонусов, но Ливерпуль намерен выручить с продажи защитника не менее 30 миллионов фунтов.

Сахо выступал за Кристал Пэлас на правах аренды во второй половине прошлого сезона, отыграв за лондонский клуб восемь матчей Премьер-лиги.