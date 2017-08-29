Младший брат Эдена Азара перебрался в лондонский клуб из венгерского Уйпешта.
Килиан Азар, ФК Челси
29 августа 2017, 20:29
Килиан Азар подписал контракт с Челси, сообщил официальный сайт "синих".
О сроке соглашения, также как и о заработной плате 22-летнего бельгийца ничего неизвестно.
Килиан – младший брат Эдена Азара, лидера Челси. Напомним, что средний брат Торган Азар ранее выступал за "синих", но затем перешел в Боруссию Менхенгладбах.
Килиан Азар провел 34 матча в чемпионате Венгрии и сумел забить 3 гола.