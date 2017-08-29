Англия

Младший брат Эдена Азара перебрался в лондонский клуб из венгерского Уйпешта.

Килиан Азар подписал контракт с Челси, сообщил официальный сайт "синих".

О сроке соглашения, также как и о заработной плате 22-летнего бельгийца ничего неизвестно.

Килиан – младший брат Эдена Азара, лидера Челси. Напомним, что средний брат Торган Азар ранее выступал за "синих", но затем перешел в Боруссию Менхенгладбах.

Килиан Азар провел 34 матча в чемпионате Венгрии и сумел забить 3 гола.