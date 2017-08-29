Англия

Вест Бромвич сделал предложение об аренде полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

Вест Бромвич хочет арендовать опорного полузащитника Пари Сен-Жермен Гжегожа Крыховяка и сделал французскому клубу соответствующее предложение, сообщает Telegraph.

27-летний поляк перешел в ПСЖ прошлым летом из Севильи за 34 миллиона евро, но провел в своем дебютном сезоне лишь 18 матчей, десять из которых в стартовом составе.

Главный тренер парижан Унаи Эмери отметил, что Крыховяку стоит сменить клубную прописку этим летом.