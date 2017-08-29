Англия

Арсенал включился в борьбу за центрального защитника Вест Бромвича Джонни Эванса.

Арсенал хочет приобрести центрального защитника Вест Бромвича Джонни Эванса, утверждает BBC.

"Дрозды" будут готовы расстаться с Эвансом, в приобретении которого также заинтересованы Манчестер Сити и Лестер, как только найдут ему замену.

В свою очередь Арсенал видит в Эвансе замену Шкодрану Мустафи, в подписании которого заинтересован миланский Интер.

Ранее сообщалось, что Вест Бромвич хочет выручить с продажи 29-летнего североирландца 30 миллионов фунтов.