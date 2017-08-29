Англия

Левый защитник Арсенала Киран Гиббс находится в шаге от перехода в Вест Бромвич.

Вест Бромвич согласовал трансфер левого защитника Арсенала Кирана Гиббса, информирует Sky Sports.

Изначально "канониры" хотели выручить с продажи 27-летнего англичанина 12 миллионов фунтов, но в итоге клубы сошлись на сумме в семь миллионов фунтов. При этом BBC сообщает, что сумма трансфера составит еще меньше — пять миллионов фунтов.

Гиббс, контракт которого с Арсеналом рассчитан до 2018 года, был заинтересован в переходе в Уотфорд, но в итоге "шершни" решили прекратить борьбу за защитника.

Гиббс является воспитанником Арсенала, за первую команду которого провел 229 матчей и забил шесть голов. В прошлом сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах.