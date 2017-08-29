Англия

Полузащитник Эвертона Росс Баркли может перебраться в Челси до закрытия трансферного окна.

Челси намерен приобрести полузащитника Эвертона Росса Баркли, утверждает Telegraph.

Несмотря на то, что сейчас Баркли травмирован и вернется на поле примерно через три месяца, лондонский клуб предложил за англичанина 25 миллионов фунтов.

Изначально Эвертон оценивал Баркли в 50 миллионов фунтов, но они понимают, что не смогут выручить эту сумму, поэтому вступили в переговоры с Челси.

Также в подписании 23-летнего полузащитника, контракт которого с Эвертоном истекает следующим летом, заинтересован Тоттенхэм.