Нападающий Борнмута Джошуа Кинг продлил контракт с нынешним клубом.
Джошуа Кинг, ФК Борнмут
29 августа 2017, 23:21
Джошуа Кинг продолжит выступать за Борнмут и подписал новое соглашение с клубом, сообщил официальный сайт "вишень".
Новый контракт рассчитан на четыре сезона и будет действовать до 30 июня 2021 года.
Отметим, что в сезоне-2016/17 25-летний норвежец провел на поле в АПЛ 36 матчей и сумел забить 2 гола. Кроме того Кинг записал на свой счет два ассиста.
В текущем сезоне Джошуа провел на поле три матча, но результативными действиями не отличился.