Англия

Нападающий Борнмута Джошуа Кинг продлил контракт с нынешним клубом.

Джошуа Кинг продолжит выступать за Борнмут и подписал новое соглашение с клубом, сообщил официальный сайт "вишень".

Новый контракт рассчитан на четыре сезона и будет действовать до 30 июня 2021 года.

Отметим, что в сезоне-2016/17 25-летний норвежец провел на поле в АПЛ 36 матчей и сумел забить 2 гола. Кроме того Кинг записал на свой счет два ассиста.

В текущем сезоне Джошуа провел на поле три матча, но результативными действиями не отличился.