Англия

"Ириски" начали торговаться с Челси относительно полузащитника Росса Баркли.

Накануне стало известно, что Челси обратился в Эвертон с конкретным предложением по полузащитнику Россу Баркли.

Несмотря на то, что сейчас англичанин травмирован и вернется на поле примерно через два-три месяца, лондонский клуб предложил за англичанина 25 миллионов фунтов.

Как информирует авторитетное издание The Times, "ириски" отклонили предложение Челси и "повесили ценник" на своего футболиста в 40 миллионов фунтов.

При этом отмечается, что "пенсионеры" готовы продолжить переговоры.

В сезоне-2016/17 Баркли провел за Эвертон в АПЛ 36 матчей, сумев забить 5 голов и сделав 10 результативных передач.