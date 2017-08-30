Англия

Полузащитник Лестера Данни Дринкуотер хочет, чтобы "лисы" продали его в Челси.

Отчаявшись дождаться договоренности между Лестером и Челси, полузащитник "лис" Данни Дринкуотер решил ускорить события и обратился к руководству клуба с запросом на трансфер – сообщил Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Лестер не согласится продать Дринкуотера в Челси дешевле, чем за 43 миллиона евро, в то время, как "пенсионеры" готовы заплатить лишь 35 миллионов.

В сезоне-2016/2018 кандидат в сборную Англии сыграл за Лестер 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.