Англия

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола наложил вето на включение Рахима Стерлинга в потенциальную сделку с Арсеналом по приобретению Алексиса Санчеса.

Манчестер Сити пытается разными путями заполучить нападающего Арсенала Алексиса Санчеса, предлагая за чилийца различные варианты вывода переговоров из тупика. В качестве одного из них британские СМИ назвали включение в сделку, помимо денег, вингера "горожан" Рахима Стерлинга.

Однако, как сообщил Sky Sports, Хосеп Гвардиола намерен оставить футболиста в команде.

Учитывая, что трансферное окно вот-вот закроется, а Арсенал не хочет идти на уступки, скорее всего Санчес все-таки останется в составе "канониров" до конца контракта, который истечет будущим летом, а затем покинет команду Арсена Венгера в качестве свободного агента.