Англия

Защитник лондонского Арсенала перешел в Вест Бром.

Трансфер Гиббса подтвердил официальный сайт Вест Брома. Левый защитник подписал четырехлетний контракт с "дроздами".

По информации BBC, сумма сделки составила около 7 миллионов фунтов. Футболист будет выступать в новом клубе под номером "3".

Ранее на Гиббса претендовали Уотфорд и Галатасарай.

"Вест Бромвич сделал несколько хороших приобретений. Я уверен, что этот переход пойдет мне на пользу", — заявил Гиббс.

Этим летом ВБА заполучили защитника Ахмеда Хегази (аренда из каирского Аль-Ахли), полузащитника Гарета Барри (Эвертон), вингера Оливера Берка (РБ Лейпциг) и нападающего Джея Родригеса (Саутгемптон).