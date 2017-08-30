Защитник лондонского Арсенала перешел в Вест Бром.
twitter.com/wba
30 августа 2017, 14:03
Трансфер Гиббса подтвердил официальный сайт Вест Брома. Левый защитник подписал четырехлетний контракт с "дроздами".
По информации BBC, сумма сделки составила около 7 миллионов фунтов. Футболист будет выступать в новом клубе под номером "3".
Ранее на Гиббса претендовали Уотфорд и Галатасарай.
"Вест Бромвич сделал несколько хороших приобретений. Я уверен, что этот переход пойдет мне на пользу", — заявил Гиббс.
Этим летом ВБА заполучили защитника Ахмеда Хегази (аренда из каирского Аль-Ахли), полузащитника Гарета Барри (Эвертон), вингера Оливера Берка (РБ Лейпциг) и нападающего Джея Родригеса (Саутгемптон).