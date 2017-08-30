Англия

"Ириски" в ближайшее время могут усилиться полузащитником Хайдука Николой Влашичем.

Эвертон крайне близок к достижению договоренности с Хайдуком по 19-летнему полузащитнику Николе Влашичу. Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что за игрока молодежной сборной Хорватии "ириски" заплатят Хайдуку 8 миллионов фунтов.

Влашич впечатлил Эвертон в противостоянии Хайдука и "ирисок" в Лиге Европы.

Впрочем, английскому клубу нужно получить разрешение на работу в Великобритании для Николы до 16:00 31 августа.

Влашич дебютировал за хорватскую команду в 17 лет и успел сыграть 85 матчей и забить 10 голов.