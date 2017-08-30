"Ириски" в ближайшее время могут усилиться полузащитником Хайдука Николой Влашичем.
Никола Влашич, фк хайдук
30 августа 2017, 18:39
Эвертон крайне близок к достижению договоренности с Хайдуком по 19-летнему полузащитнику Николе Влашичу. Об этом сообщает The Guardian.
Ожидается, что за игрока молодежной сборной Хорватии "ириски" заплатят Хайдуку 8 миллионов фунтов.
Влашич впечатлил Эвертон в противостоянии Хайдука и "ирисок" в Лиге Европы.
Впрочем, английскому клубу нужно получить разрешение на работу в Великобритании для Николы до 16:00 31 августа.
Влашич дебютировал за хорватскую команду в 17 лет и успел сыграть 85 матчей и забить 10 голов.