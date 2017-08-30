Англия

Тоттенхэм завершил приобретение центрального защитника Хуана Фойта из Эстудиантес.

Центральный защитник Хуан Фойт перешел в Тоттенхэм из Эстудиантес, объявил официальный сайт "шпор".

19-летний аргентинец подписал с лондонским клубом пятилетний контракт. Как сообщалось ранее, трансфер обошелся Тоттенхэму в 10 миллионов евро.

"Мне очень нравится этот клуб, за которым я следил еще с детства. Мне также нравится чемпионат, и я постараюсь воспользоваться предоставленным мне шансом. В этом клубе доверяют молодым игрокам, и я очень рад быть здесь", — заявил Фойт.

Фойт является воспитанников Эстудиантес, за первую команду которого он дебютировал в марте 2017 года и всего отыграл шесть матчей.