Англия

Полузащитник Саутгемптона Йорди Класи присоединится к бельгийскому Брюгге на правах аренды до конца сезона.

Полузащитник Саутгемптона Йорди Класи проходит медицинское обследование в Брюгге перед завершением перехода в бельгийский клуб на правах годичной аренды, сообщает Sky Sports.

26-летний игрок сборной Нидерландов перешел в Саутгемптон из Фейеноорда два года назад. Тем не менее, он не входит в планы нового менеджера "святых" Маурисио Пеллегрино, поэтому клуб решил выставить его на трансфер.

В прошлом сезоне Класи отыграл лишь 12 матчей в Премьер-лиге в стартовом составе, а еще четыре раза выходил на замену, отметившись один голом и одной результативной передачей.