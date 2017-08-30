Англия

Защитник Баварии Рафинья может пополнить составом Челси до закрытия трансферного окна.

После того, как Алекс Окслейд-Чемберлен отказался переходить в Челси, "синие" находятся в поиске игрока, который способен составить конкуренцию на позиции правого вингбека Виктору Мозесу.

По информации Bild, лондонский клуб проявляет интерес к Рафиньи из Баварии, но на данный момент нет никакой конкретики.

Кроме того маловероятно, что мюнхенский клуб отпустит 31-летнего бразильца, ввиду того, что попросту не успеет подписать ему замену, так как трансферное окно закрывается через сутки.

Отметим, что контракт Рафиньи с Баварией рассчитан до 30 июня 2018 года.