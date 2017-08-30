Англия

Полузащитник Манчестер Сити Фабиан Делф отказался от перехода в Сток Сити.

Фабиан Делф отказался переходить из Манчестер Сити в Сток Сити, утверждает Telegraph.

"Гончары" были готовы как арендовать полузащитника, так и приобрести его за 10 миллионов фунтов. Тем не менее, сам Делф решил остаться в Манчестер Сити и бороться за место в составе команды Пепа Гвардиолы.

В прошлом сезоне Делф отыграл за Манчестер Сити лишь 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.