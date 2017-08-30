Полузащитник Манчестер Сити Фабиан Делф отказался от перехода в Сток Сити.
Фабиан Делф, mancity.com
30 августа 2017, 19:43
Фабиан Делф отказался переходить из Манчестер Сити в Сток Сити, утверждает Telegraph.
"Гончары" были готовы как арендовать полузащитника, так и приобрести его за 10 миллионов фунтов. Тем не менее, сам Делф решил остаться в Манчестер Сити и бороться за место в составе команды Пепа Гвардиолы.
В прошлом сезоне Делф отыграл за Манчестер Сити лишь 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.