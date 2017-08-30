Ливерпуль и Арсенал достигли соглашения о переходе полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.
Алекс Окслейд-Чемберлен, arsenal.com
30 августа 2017, 19:53
Ливерпуль согласовал покупку полузащитника Арсенала Алекса Окслейд-Чемберлена.
Как утверждает BBC, сумма трансфера составит 40 миллионов фунтов. Игроку осталось пройти медицинское обследование.
Ранее прийти к соглашению с Арсеналом удалось Челси, но сам игрок отказался от переезда на Стэмфорд Бридж, поскольку не хочет играть на позиции вингбека.
В прошлом сезоне Окслейд-Чемберлен отыграл за Арсенал 45 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.