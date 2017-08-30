Англия

Ливерпуль и Арсенал достигли соглашения о переходе полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Ливерпуль согласовал покупку полузащитника Арсенала Алекса Окслейд-Чемберлена.

Как утверждает BBC, сумма трансфера составит 40 миллионов фунтов. Игроку осталось пройти медицинское обследование.

Ранее прийти к соглашению с Арсеналом удалось Челси, но сам игрок отказался от переезда на Стэмфорд Бридж, поскольку не хочет играть на позиции вингбека.

В прошлом сезоне Окслейд-Чемберлен отыграл за Арсенал 45 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.