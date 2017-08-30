Полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк проведет этот сезон на правах аренды за Вест Бромвич.
Гжегож Крыховяк, wba.co.uk
30 августа 2017, 20:43
Вест Бромвич завершил подписание полузащитника Пари Сен-Жермен Гжегожа Крыховяка на правах аренды до конца сезона, сообщил официальный сайт "дроздов".
"У меня были предложения из Испании и Италии, но это очень амбициозный клуб. Здесь хорошая атмосфера", — заявил Крыховяк.
27-летний поляк перешел в ПСЖ прошлым летом из Севильи за 34 миллиона евро, но провел в своем дебютном сезоне лишь 18 матчей, десять из которых в стартовом составе.
Главный тренер парижан Унаи Эмери ранее отмечал, что Крыховяку стоит сменить клубную прописку этим летом.