Англия

Нападающего Ньюкасла Александара Митровича дисквалифицировали на три матча за удар соперника по лицу.

Футбольная Ассоциация дисквалифицировала нападающего Ньюкасла Александара Митровича на три матча.

В матче против Вест Хэма серб нанес умышленный удар локтем в лицо игроку "молотков" Мануэлю Лансини. Рефери не увидел этот эпизод во время игры, поэтому за инцидент взялась ФА.

Таким образом, Митрович не поможет Ньюкаслу в матчах против Суонси, Сток Сити и Брайтона.

После трех туров команда Рафы Бенитеса занимает 14-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав три очка — одна победа и два поражения.