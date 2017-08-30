Англия

Полузащитник Вест Хэма Роберт Снодграсс, который присоединился на правах аренды к Астон Вилле, раскритиковал менеджера "молотков" Славена Билича.

Роберт Снодграсс перешел в Вест Хэм из Халл Сити в январе 2017 года за 10,2 миллиона фунтов.

В первой половине сезона он забил за "тигров" девять голов и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах, но за Вест Хэм отличился лишь двумя ассистами в 15 матчах.

"Я готовился выйти на замену в матче против Манчестер Сити и Билич спросил меня: "Где ты хочешь играть — слева или справа?". Я подумал: "Ты только что подписал меня, и я весь сезон играл справа или под нападающим в Халле". Это был мой дебют, но тревожный звоночек прозвучал сразу", — заявил Снодграсс.

"Мне это показалось очень странным, и я практически сразу понял, что ничего из этого не выйдет. Каждый раз, когда я выходил на поле, он выпускал меня на левый фланг, и я не знаю, почему он это делал. Я ненавижу эту позицию".

"Конечно, приходится играть там, где решает тренер, но хочется играть на подходящей для себя позиции, особенно после того, как я забил девять голов за Халл".

"Тренер и так находился под давлением, поэтому из-за уважения я не стал оспаривать его решение. Позже я поговорил с ним и сказал, что я не левый полузащитник. Он ответил, что когда игрок уверен в себе, то может играть на любой позиции".

Этим летом 29-летний шотландец присоединился на правах аренды к Астон Вилле.