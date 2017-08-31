Англия

Защитник Челси Рахман Баба может остаться в нынешнем клубе и продолжить бороться за место в стартовом составе.

Прошлым летом Антонио Конте решил, что Рахман Баба не подходит его команде для игры в схеме 4-2-4.

Однако позже итальянский специалист перешел на другую схему – 3-4-3, которая стала достаточно успешной для "синих".

По информации ghanasoccernet, Конте переговорил с Баба и может дать ганцу второй шанс закрепиться в составе Челси.

Ныне 23-летний левый фулбек проходит реабилитацию после серьезной травмы колена.

Ранее сообщалось про интерес к Баба со стороны Шальке, за который он уже выступал на правах аренды в сезоне-2016/17.