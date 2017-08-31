Англия

Манчестер Сити продолжает верить, что трансфер нападающего Арсенала Алексиса Санчеса удастся завершить.

Ман Сити отправил своих представителей в Чили, где сейчас находится Алексис Санчес, чтобы те смогли оперативно провести медицинский осмотр и подписать контракт с 28-летним форвардом.

Однако для начала "горожане" должны будут договориться с Арсеналом и, если же это произойдет, то делегация Ман Сити приступит к выполнению своей части по трансферу Санчеса.

Арсенал уже отверг предложение в размере 50 миллионов фунтов, но считается, что "канониры" уступят чилийца, если им предложат 70 миллионов.

Напомним, что контракт Санчеса с Арсеналом подходит к концу следующим летом.