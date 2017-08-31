Англия

Защитник Барселоны Томас Вермален может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Главный тренер "ирисок" Рональд Куман в поисках замены травмированному защитнику Рамиро Фунесу Мори проявил интерес к игроку Барселоны.

31-летний Вермален не входит в планы нового наставника "блаугранас" Эрнесто Вальверде и может покинуть команду на правах аренды.

Прошлый сезон бельгиец провел в аренде в итальянской Роме.

В случае перехода в Эвертон экс-капитан лондонского Арсенала будет конкурировать за место в основе с дорогостоящим новичком Майклом Кином, а также Эшли Уильямсом и Филом Ягелкой.