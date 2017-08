Клуб Эль Порвенир в прошлом сезоне занял первое место в Примере Д и поднялся в Примеру С (пятый по уровню дивизион в аргентинской иерархии).

Команда нашла усиление в лице первого в истории Аргентины английского футболиста - полузащитник Дэвида Олайое.

Олайое имеет нигерийские корни. Для 20-летнего хавбека Аргентина не первая чужая страна, ранее он выступал в составе греческого Тимпакиу, а последние полгода провел в словенском Браво.

"Рад подписать профессиональный контракт с аргентинским Эль Порвенир и стать первым английским игроком в истории аргентинского футбола", — написал у себя в твиттере Олайое.

